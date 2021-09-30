Москва, 1 октября, 2021, 00:56 — ИА Регнум. Разведку у границ России в течение недели вели 58 самолётов и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом 30 сентября сообщила газета «Красная звезда» со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

Российские радиолокационные станции обнаружили у российских границ 48 самолётов-разведчиков и десять беспилотников, принадлежащих иностранным государствам. Четыре раза для предупреждения нарушения государственной границы РФ были подняты истребители из состава дежурных сил по ПВО. Полёты проходили под контролем российских систем радиолокации.

Нарушений воздушного пространства России допущено не было.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что у российских границ были зафиксированы 53 летательных аппарата других государств.