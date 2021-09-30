Москва, 1 октября, 2021, 00:56 — ИА Регнум. Завершилась поставка новейших ударных вертолётов Ми-28НМ «Ночной охотник» в российские войска. Об этом 1 октября написала газета «Красная звезда» в инфографике «Вооружённые силы Российской Федерации за неделю».

Mil.ru Вертолёт Ми-28НМ «Ночной охотник»

«Гособоронзаказ: вертолёты Ми-28НМ и 152-мм самоходные гаубицы «Мста-СМ» поставлены в войска», — говорится в свежем выпуске газеты.

Ми-28НМ — новейшая модификация всесуточного ударного вертолёта «Ночной охотник». От базовой версии новую машину отличает шаровидная антенна РЛС кругового обзора над несущим винтом. Вертолёт вооружён в том числе новейшей ракетой «изделие 305» с дальностью полёта 25 км.

В июне 2019 года в холдинге «Вертолёты России» сообщали, что по контракту с Минобороны РФ армия получит до 2027 года 98 таких вертолётов. Поставка второй партии по этому контракту планировалась до конца 2021 года.

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