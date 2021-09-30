Бразилиа, 1 октября, 2021, 00:55 — ИА Регнум. Врачи выписали легендарного бразильского футболиста Пеле из частной клиники «Альберт Эйнштейн» в городе Сан-Паулу, где в начале сентября ему была сделана операция по удалению опухоли кишечника. Об этом 30 сентября медучреждение сообщило на своем сайте.

World Economic Forum Пеле

В заявлении медиков отмечается, что пациент продолжит курс химиотерапии.

Как сообщало ИА REGNUM 14 сентября врачи перевели Пеле из отделения реанимации, где он находился после операции, в обычную палату в связи с улучшением состояния. Однако уже 17 сентября он вновь оказался в отделении реанимации из-за проблем с дыханием.