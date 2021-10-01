Москва, 1 октября, 2021, 09:20 — ИА Регнум. В Москве впервые состоится региональный отборочный этап Международного конкурса проектов молодых исследователей и инженеров в области нейротехнологий и искусственного интеллекта NeuroTech CUP. Об этом 1 октября сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы Под присмотром искусственного интеллекта

Интеллектуальное соревнование пройдет в городе 2 октября на территории инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ.

«Московский отборочный этап состоит из двух частей: соревнований по человеко-машинному взаимодействию и конкурса инженерно-технических и исследовательских проектов. Ученики столичных школ, колледжей и детских технопарков презентуют разработки, которые они создавали сами или в составе научной группы», — сообщила вице-мэр, добавив, что в московском отборочном этапе примут участие 10 команд образовательных учреждений города.