Киев, , 00:42 — REGNUM Послы стран Группы семи (G7) вновь призвали к ускорению реализации судебной реформы на Украине в ходе встречи в офисе украинского президента Владимира Зеленского. Об этом 30 сентября сообщила его пресс-служба.

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По мнению западных дипломатов, которое выразила посол Великобритании Мелинда Симмонс, киевские власти уже предприняли необходимые усилия, в частности, приняли закон о Совете судей Украины, предполагающий ведущую роль иностранных экспертов при отборе судей, поэтому необходимо исполнять его.

«Закон, о котором мы сегодня говорим, готовился длительное время, поэтому мы уверены, что он должен быть выполнен, а не меняться. Он является важным, в частности, для евроатлантических амбиций Украины, евроинтеграции, хорошего сотрудничества со Всемирным банком и Международным валютным фондом», — сказала Симмонс.

Напомним, послы G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) продолжают призывать всех украинских партнёров обеспечить быстрое выдвижение экспертов в этический совет. Ранее они выпустили заявление, в котором выразили «разочарование» недостаточно быстрой реализацией судебной реформой на Украине.

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