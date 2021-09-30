Лондон, 1 октября, 2021, 00:41 — ИА Регнум. 30 сентября в Лондоне на «Олимпийском стадионе» «Вест Хэм» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы УЕФА 2021/22 одержал уверенную победу над «Рапидом» из Вены (Австрия). Основное время матча завершилось со счетом 2:0 в пользу «молотобойцев».

Алексей Колчин. ИА REGNUM Влашич в окружении защитников Урала

Первый мяч на 29-й минуте встречи забил опорный полузащитник сборной Англии Деклан Райс после передачи Майкла Антонио — 1:0. В компенсированное время Саид Бенрахма удвоил преимущество хозяев — 2:0.

Экс-полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич провел на поле 62 минуты, после чего был заменен. За отведенное время футболист сборной Хорватии совершил одну успешную обводку, один отбор и выиграл одно верховое единоборство. Точность передач хорвата составила 90%.

Бригада арбитров (Германия): Тобиас Штилер | Гиттельманн Кристиан | Эдуард Байтингер | Пол ван Букел.

Составы команд:

«Вест Хэм»: Ареола, Крессуэлл, Доусон, Диоп, Джонсон, Влашич (Лансини, 62'), Ярмоленко (Форналс, 76'), Бенрахма, Райс, Нобл (Соучек, 62'), Антонио (Боуэн, 63').

«Рапид»: Гартлер, Айву, Виммер, Граймль (Китагава, 62'), Улльманн (Ауэр, 64'), Кнасмюлльнер, Фунтас (Стойкович, 62'), Граховац, Петрович (Любичич, 81'), Аразе, Кара (Грюлль, 62').

«Вест Хэм», одержав вторую победу подряд, набрав шесть очков и занял чистое первое место в турнирной таблице группы H. «Рапид» без очков остался на последней позиции.