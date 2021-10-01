Москва, , 07:20 — REGNUM Участники платформы «Город идей» смогут высказать свои предложения по развитию экосистемы Московского инновационного кластера (МИК) для физических лиц. Об этом 1 октября сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

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Опрос будет производиться в рамках краудсорсинг-проекта «Инновационный кластер». Причем продлится он в период с 5 по 11 октября 2021 года. Сбор идей по двум направлениям: «Новые программы для физических лиц» и «Каналы продвижения».

«Приглашаем москвичей поучаствовать в тематических дискуссиях, обменяться мнениями о наиболее эффективных способах поддержки инноваторов, предложить мероприятия, которые помогут в формировании нужных навыков у начинающих предпринимателей», — сказала Сергунина.

До 9 октября включительно эксперты краудсорсинг-проекта «Инновационный кластер» будут оценивать предложения москвичей, затем отберут идеи, которые вынесут на голосование среди пользователей платформы, назначенное на 10 и 11 октября.

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