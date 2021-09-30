Панама, 1 октября, 2021, 00:28 — ИА Регнум. Более 60 тысяч мигрантов направляются к границе США и Мексики. Об этом заявила министр иностранных дел Панамы Эрика Муйнес 30 сентября в интервью порталу Axios.

Иван Шилов ИА REGNUM Поток мигрантов

По ее словам, панамская территория является транзитной для беженцев, большинство из которых составляют жители Гаити. Глава ведомства также отметила, что власти Панамы «вовремя забили тревогу» и предупредили правительство США о ситуации.

Однако, как подчеркнула Муйнес, этот кризис застал врасплох администрацию американского президента Джо Байдена. Кроме того, она рассказала, что принимаемые Панамой беженцы недоедают, а дети находятся в «удручающем состоянии». Министр добавила, что республика не может справиться с описанной проблемой в одиночку.

Как сообщало ИА REGNUM? 24 сентября глава министерства внутренней безопасности США Алехандро Майоркас заявил, что власти страны ликвидировали стихийный лагерь гаитянских беженцев на окраине американского города Дель-Рио (штат Техас) рядом с границей с Мексикой.

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