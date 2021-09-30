К границе США и Мексики направляются более 60 тысяч мигрантов
Панама, 1 октября, 2021, 00:28 — ИА Регнум. Более 60 тысяч мигрантов направляются к границе США и Мексики. Об этом заявила министр иностранных дел Панамы Эрика Муйнес 30 сентября в интервью порталу Axios.
По ее словам, панамская территория является транзитной для беженцев, большинство из которых составляют жители Гаити. Глава ведомства также отметила, что власти Панамы «вовремя забили тревогу» и предупредили правительство США о ситуации.
Однако, как подчеркнула Муйнес, этот кризис застал врасплох администрацию американского президента Джо Байдена. Кроме того, она рассказала, что принимаемые Панамой беженцы недоедают, а дети находятся в «удручающем состоянии». Министр добавила, что республика не может справиться с описанной проблемой в одиночку.
Как сообщало ИА REGNUM? 24 сентября глава министерства внутренней безопасности США Алехандро Майоркас заявил, что власти страны ликвидировали стихийный лагерь гаитянских беженцев на окраине американского города Дель-Рио (штат Техас) рядом с границей с Мексикой.
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