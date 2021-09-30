Рим, 1 октября, 2021, 00:27 — ИА Регнум. 30 сентября в Риме на стадионе «Стадио Олимпико» итальянский футбольный клуб «Лацио» одержал уверенную победу над московским «Локомотивом» со счетом 2:0. Матч проходил в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона 2021/22.

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Первый мяч на тринадцатой минуте встречи забил 24-летний хорватский центральный полузащитник Тома Башич после передачи Педро — 1:0. Через двадцать пять минут Патрик Габаррон удвоил преимущество «орлят» — 2:0.

Желтые карточки получили Данило Катальди, Алексис Бека Бека, Мануэль Ладзари и Дмитрий Рыбчинский.

На матче работала английская бригада арбитров во главе с Крейгом Поусоном. Ассистенты главного судьи — Ли Беттс и Йан Хассин.

Составы команд:

«Лацио»: Стракоша, Габаррон, Хюсай, Ладзари (Марушич, 74'), Ачерби, Альберто (Милинкович-Савич, 60'), Катальди (Лейва, 60'), Башич, Андерсон, Педро (Моро, 74'), Иммобиле (Мурики, 42').

«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Рыбчинский, Насименто, Баринов, Марадишвили (Керк, 72'), Бека Бека, Жемалетдинов (Лисакович, 82'), Куликов, Смолов, Анджорин (Петров, 82').

Статистика матча («Лацио"/ «Локомотив»)

Удары 16/8

Удары в створ 5/3

Владение 52%/48%

Угловые 5/0

Нарушения 14/11

«Лацио», одержав первую победу в группе, набрал три очка и поднялся на второе место. «Локомотив» с одним очком опустился на четвертую позицию.