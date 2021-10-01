Баня-Лука, Босния и Герцеговина, , 00:53 — REGNUM Член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик 30 сентября встретился с представителем Госдепа США по Западным Балканам Габриэлем Эскобаром. Об этом Додик сообщил СМИ Республики Сербской.

Милорад Додик DEMOKRATSKA STRANKA DS

По словам Додика, во время переговоров стороны коснулись в том числе вопроса отделения Республики Сербской от Боснии и Герцеговины. Политик отметил, что этот «вопрос сам собой напрашивается как тема для обсуждения», но на повестке дня были и другие проблемы.

«Мы коснулись и других важных вопросов, таких, как необходимость стабилизировать политическую ситуацию в БиГ, которая уже долго живет «неправовой» жизнью и в которой существует верховный представитель, которого мы не признаем. Господин Эскобар, конечно, поддерживает роль верховного представителя. Я не боюсь санкций, на меня уже распространяются американские санкции», — процитировал слова Додика телеканал РТРС.

Додик сказал, что Республика Сербская не будет терпеть вмешательств в свои дела со стороны международного сообщества, которые, как правило, всегда были направлены простив сербской автономии и Дейтонского соглашения.

Напомним, что Республика Сербская отказывается сотрудничать с непризнанным ООН верховным представителем в БиГ Кристианом Шмидтом.