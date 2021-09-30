Вашингтон, 1 октября, 2021, 00:01 — ИА Регнум. Американская авиакомпания United Airlines намерена уволить около 600 своих сотрудников за отказ от вакцинации, сообщает 30 сентября ИА Красная Весна со ссылкой на The New York Times.

(сс) gustavmelin0 Авиакомпания

По словам представителя авиакомпании, 99% их сотрудников, которых насчитывается около 67 тыс. человек, уже получили прививки, и это свидетельствует об эффективности жестких требований для обеспечения вакцинации сотрудников.

Тем не менее, служащие компании намерены оспорить решения руководства и требовать «изучения проблемы каждой стюардессы, прежде чем их уволят».

Стоит отметить, что при этом издание The New York Times напоминает о постановлении федеральной комиссии США по равным возможностям в сфере занятости, согласно которому, любая компания имеет право требовать от сотрудников пройти вакцинацию, если только это не нарушает медицинских противопоказаний или их религиозных убеждений.

Напомним, ранее президент США Байден утвердил распоряжение о том, чтобы компании со 100 и более работниками требовали от персонала вакцинации или еженедельного прохождения тестов на коронавирус.