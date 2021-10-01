Белград, , 00:44 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич считает, что Сербия добилась большого успеха в Брюсселе на переговорах по поводу использования автомобильных номеров на территории центральной Сербии и сепаратистского Косово. Об этом Вучич заявил 30 сентября.

Сербский президент Александр Вучич Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению Вучича, особенно важно то, что европейские посредники констатировали озабоченность сербской стороны из-за неприменения Брюссельского соглашения в той части, которая относится к формированию Сообщества сербских муниципалитетов.

Вучич также отметил, что для сербов важно то, что так называемые спецподразделения полиции Косово — «Росу» покинут вместе со своими бронетранспортерами север Косово и Метохии.

«Обговорен и уход «Росу», и мы верим, что в будущем подобные акции албанцев не повторятся, или что сербы в таком случае окажут им еще более сильное сопротивление», — процитировал телеканал Н1 слова Вучича.

Президент Сербии считает, что возвращение контингента KFOR на КПП Ярине и Брняк в соответствии с Резолюцией 1244 показывает, что «можно добиться дополнительных гарантий безопасности сербского населения в Косово и Метохии».

Напомним, что делегации Белграда и Приштины 30 сентября договорились со спецпредставителем ЕС Мирославом Лайчаком о том, что «Росу» (так называемая специальная полиция сепаратистского Косово — ИА REGNUM) покинет КПП Ярине и Брняк 2 октября до 8:00 часов. Сербы параллельно уберут баррикады с дорог, которые ведут к этим двумя КПП, а контингент KFOR будет контролировать административные переходы в период непосредственно до начала и в течение двух недель после реализации соглашения. С 4 октября машины с автомобильными номерами Сербии смогут ездить по территории Косово, если государственная символика Сербии будет закрыта специальными наклейками на таблицах с номерами.