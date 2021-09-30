Москва, 30 сентября, 2021, 23:58 — ИА Регнум. В Вооружённых силах России по состоянию на 30 сентября выявлено более 1,3 тысячи военнослужащих с коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в информационном бюллетене Министерства обороны.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны России

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«В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях в период с марта 2020 года на текущие сутки установлен 1351 военнослужащий с положительными результатами тестирования», — говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что все инфицированные военнослужащие находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Состояние двоих из них оценивается как тяжёлое, ещё 14 находятся в состоянии средней тяжести, у остальных не наблюдается симптомов заболевания.

Сообщается также, что за последние сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 77 военнослужащих, общая численность выздоровевших в Вооружённых силах увеличилась до 40 370 человек.