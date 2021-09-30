Лондон, 30 сентября, 2021, 23:53 — ИА Регнум. Британская рок-группа Coldplay и южнокорейский бойзбенд BTS выпустили новое музыкальное видео для своего недавнего сингла «My Universe», информирует Pitchfork.

Dispatch Южнокорейская группа BTS

Действия в клипе режиссера Дейва Мейерса разворачиваются в далекой галактике, где музыка запрещена. В попытке обойти запрет BTS, Coldplay и инопланетная супергруппа под названием Supernova 7 объединяются с помощью голограммы, чтобы исполнить песню «My Universe».

«My Universe» появится на грядущем студийном альбоме Coldplay «Music Of The Spheres», который выйдет 15 октября на лейбле Atlantic. Сингл, исполняемый как на английском, так и на корейском языках, был написан в соавторстве с BTS и Coldplay при участии продюсера Макса Мартина.