Лондон, 30 сентября, 2021, 23:45 — ИА Регнум. Альбом культового британского музыканта Дэвида Боуи 2001 года «Toy», который был отложен из-за проблем с его звукозаписывающим лейблом, будет официальный выпущен в рамках последней кампании переизданий материала покойного исполнителя. Об этом сообщает портал Pitchfork.

Lumiere.ru Дэвид Боуи

«Toy» является смесью новых песен и перезаписей менее известных треков 1964−71 годов и был записан в студии вживую вскоре после выступления Боуи на фестивале в Гластонбери в 2000 году. Он планировал выпустить его почти сразу, но лейблы EMI и Virgin противились, что, как говорят некоторые, привело к переходу Боуи на Columbia Records. Официальный релиз «Toy» назначен на 26 ноября.

Сопродюсер этого альбома Марк Плати рассказал следующее по этому поводу: «Это звук людей, которые счастливы играть музыку. Дэвид вернулся и пересмотрел свою работу за десятилетия до этого с помощью призмы опыта и свежей перспективы — это параллель, которая не ускользнула от меня, когда я сейчас возвращаюсь к ней двадцать лет спустя. Время от времени он говорил мне: «Марк, это наш альбом» — я думаю, потому что он знал, что я зарылся так глубоко вместе с ним в этом путешествии. Я счастлив, что наконец-то могу сказать, что теперь этот альбом принадлежит всем нам».

Бонусные диски в бокс-сете альбома «Toy» будут содержать альтернативные версии, би-сайды и бонус-треки «Tibet Version» и «Silly Boy Blue», записанные в 2001 году с Филипом Глассом на фортепиано и Моби на гитаре.