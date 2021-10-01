1 октября 2021 | Время чтения 4 мин

Ксаверий де Местр, , 07:40 — REGNUM Белый дом пытается оправдать результаты опроса, которые выявили, что американцы разочарованы действиями президент США Джо Байдена в борьбе с пандемией коронавируса.

Джо Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По словам Джен Псаки, пресс-секретаря Белого дома, недоверие к президенту Байдена объясняется тем, что граждане разочарованы вирусом, а не тем, как президент справился с пандемией.

Ранее на этой неделе опрос Axios/Ipsos Coronavirus Index выявил, что 53% американцев не доверяют Байдену, когда речь идет о COVID-19. Псаки сказала, что, по ее мнению, эти опросы «больше отражают то, что люди устали от COVID», и добавила, что некоторые привитые люди расстроены тем, что другие отказываются делать прививку. Она также обвинила распространение «Дельта» —штамма коронавируса в том, что он сдерживает возвращение США к нормальной жизни.

Отметим, что в конце января 58% американцев доверяли президенту в борьбе с вирусом.

Американские пользователи Twitter бурно обсудили новость.

Джен Псаки White House

«Я думал, у Байдена есть план, как избавиться от COVID в случае избрания? Помните, как он обещал, что ни один американец не погибнет? Мы знаем больше, чем когда-либо, но ситуация становится только хуже», — пишет @NWKobe.

«Калифорния, где вы можете зайти в магазин и украсть вещи на $800, но только если вы привиты», — отмечает @BridgetPhetasy.

«Страховые компании исключают всё больше ранее покрываемых лекарств, всё труднее получить качественное медицинское обслуживание, бензин дорожает до небес, и всё труднее достать элементарные продукты питания, не заразившись какой-нибудь болезнью пищевого происхождения. Нет, это на его совести», — считает Redundertaker.

«Типичные либералы. Псаки хочет, чтобы все игнорировали свои собственные глаза и уши в отношении МАССОВЫХ провалов Байдена», — указывает QuitFreakingOut.

«Если вы привиты… и риск госпитализации и смерти такой же, как от удара молнии…, то почему Джо беспокоится о том, что непривитые заражают привитых? Мы должны жить без страха перед вмешательством правительства в нашу жизнь», — подчеркивает trucker4trump.

«Иронично, что вакцинированные боятся невакцинированных. Этого никогда не происходило с вакцинами против полиомиелита и кори, потому что они действительно работали», — вспоминает hypér-ćru§ h.

«Говорите что хотите о Дональде Трампе, но я действительно не припомню, чтобы последние 4 года были такими хаотичными, как последние 8 месяцев. Джо Байден был честен с американским народом, когда сказал: «Наши самые темные дни еще впереди», — комментирует TheAncientAlien.

«Нет, Джо просто не подходит для этой работы. Он совершил множество ошибок, начиная с выбора своего вице-президента. Теперь даже Джо вынужден дистанцироваться от нее», — считает ddsmpret.

«Я скучаю по тем временам, когда самой большой проблемой, с которой мы сталкивались как страна, была неловкость из-за кринжа после твитов Трампа», — вспоминает TheAncientAlien.

«Люди расстроены, потому что Байден ужасно выполняет свою работу. А в некоторых случаях он вообще не справляется с ней. Они думали, что получат президента компетентного, рационального, умеренного, двухпартийного и эксперта в области внешней политики. Они разочарованы тем, что у него нет ни одного из этих качеств», — сожалеет 000841.

Джо Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Нет! Главная причина, по которой Байден отстает в опросах, заключается в том, что он неадекватен для управления страной в качестве президента! Я уверен, что у президента Трампа были проблемы, связанные с этой пандемией. Однако он смог справиться с этим разочарованием и продолжать быть тем лидером, которым мы все хотели его видеть. Честно говоря, я считаю, что разочарование Байденом сформировал не коронавирус! Скорее, ситуация, которую он допустил в Афганистане, беспорядки, которые он допустил на нашей южной границе, осознание того, что большинство здравомыслящих американцев хотят его импичмента, осознание того, что он не сможет заменить президента Трампа, понимание того, что он возглавляет провалившуюся администрацию!» — объясняет jesusfreak17.

«Когда СМИ обвиняли Трампа во лжи, в большинстве случаев Трамп либо приукрашивал, либо преувеличивал. Байден действительно лжет», — комментирует trucker4trump.

«Люди устали от манипуляции. Разочарование не имеет к этому никакого отношения! Вакцинированные люди действительно не заботятся о непривитых. А почему? Если вакцина работает, то нет причин беспокоиться о непривитых. Псаки становится глупее с каждым днем. А ее дезинформация о вакцинах вообще не продается!» — указывает letemeathope839.

«Псаки может обманывать себя, думая так. Это всё равно, что украсить торт глазурью еще до того, как он будет готов. Стыдно признать, что они ошиблись, вот и всё, поэтому они пытаются приукрасить факты», —отмечает gta101.

Напомним, что коллеги президента США Джо Байдена по Демократической партии избегали критики его решения вывести войска из Афганистана на фоне плачевной ситуации, складывающейся в стране.