Вашингтон, 30 сентября, 2021, 23:42 — ИА Регнум. В Вашингтоне лидер неонацистской группировки «Atomwaffen» («Атомное оружие») Калеб Коул осужден по обвинениям в запугивании журналистов и общественных деятелей, сообщает 30 сентября ИА Красная Весна со ссылкой на пресс-релиз минюста США.

Businessinsider.com Нацисты. Шарлотсвилль. США

По данным следствия, Коул угрожал активистам правозащитной организации «Антидиффамационная лига» и сотрудникам СМИ, прежде всего евреям и представителям иных рас. Кроме Коула, три года тюремного заключения получили и его подельники.

По словам помощника прокурора США Томаса Вудса, Коул «не просто рассылал послания ненависти, он посылал уведомления о готовности прибегнуть к террору».

В частности, Коул рассылал на электронную почту или наклеивал на дома активистов плакаты с угрожающими изображениями и надписями «Вас посетили местные нацисты», «Смерть свиньям».