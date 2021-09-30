Лондон, 30 сентября, 2021, 23:34 — ИА Регнум. Британское электро-рок дуэт Wargasm в своих социальных сетях поделились новым клипом на последнюю песню «Salma Hayek».

Иван Шилов ИА REGNUM Квентин Тарантино

Новое видео лондонского, состоящего из Милки Уэй и Сэма Мэтлока, это ода культовому голливудскому режиссеру Квентину Тарантино, который снялся в фильме ужасов Роберта Родригеса 1996 года «От заката до рассвета». «Проявляя всю тонкость стаи диких собак, Wargasm с гордостью выпускают свое последнее видео и оду Тарантино, Сальме Хайек, громким звукам и темноте», — заявляют в эксцентричной манере Wargasm.