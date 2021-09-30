«Это ода Тарантино»: Wargasm выпустили клип на трек «Salma Hayek»
Лондон, 30 сентября, 2021, 23:34 — ИА Регнум. Британское электро-рок дуэт Wargasm в своих социальных сетях поделились новым клипом на последнюю песню «Salma Hayek».
Новое видео лондонского, состоящего из Милки Уэй и Сэма Мэтлока, это ода культовому голливудскому режиссеру Квентину Тарантино, который снялся в фильме ужасов Роберта Родригеса 1996 года «От заката до рассвета». «Проявляя всю тонкость стаи диких собак, Wargasm с гордостью выпускают свое последнее видео и оду Тарантино, Сальме Хайек, громким звукам и темноте», — заявляют в эксцентричной манере Wargasm.
Wargasm — британский электронный рок-дуэт из Лондона, образованный в 2018 году английским музыкантом Сэмом Мэтлоком и североирландской моделью и фотографом Милки Уэй. Они выпустили 10 сольных синглов и три совместных сингла. Alternative Press определила их как определяющую группу новой волны ню-метала 2020-х годов, а NME отнесла их к важнейшим начинающих артистам 2021 года.