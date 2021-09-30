Москва, 30 сентября, 2021, 23:34 — ИА Регнум. Министерство финансов России планирует в IV квартале 2021 года продолжить заимствования на внутреннем рынке и предложить на аукционах облигации федерального займа (ОФЗ) в общей сложности на 520 млрд рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

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Как уточняется, ориентировочный объём размещения ОФЗ со сроком погашения до пяти лет включительно составит 50 млрд рублей, от пяти до 10 лет включительно — 250 млрд рублей, от 10 лет — 220 млрд рублей.

Напомним, в I квартале текущего года Минфин разместил ценные бумаги на общую сумму 774,4 млрд рублей, во II квартале — на 858,3 млрд рублей. При этом план привлечения заимствований в каждом квартале был установлен на уровне триллиона рублей.

В III квартале Минфин превысил первоначальный план по заимствованиям в 700 млрд рублей, разместив ОФЗ на 757 млрд рублей.