Брюссель, , 00:44 — REGNUM Для США Вашингтонское соглашение, подписанное в 2020 году между Белградом и Приштиной, очень важно прежде всего из-за «моратория на лоббирование признания и отмены признания независимости Косово». Об этом заявил спецпредставитель Госдепа США по Западным Балканам Габриэль Эскобар 30 сентября в Брюсселе.

Озеро Газиводе BokicaK

Так Эскобар ответил на вопрос журналистов о том, имеет ли диалог Белграда и Приштины смысл, если не будет сформировано Сообщество сербских муниципалитетов, и действуют ли все еще те положения Вашингтонского соглашения, которые относятся к озеру Газиводе на севере Косово и Метохии.

По мнению Эскобара, упомянутое соглашение может быть хорошей основой для решения многих вопросов между Белградом и Приштиной.

«Я на это смотрю как на региональную стратегию, так как все больше внимания уделяется вопросам энергетики. Все больше интереса вызывает вопрос умных решений в сфере энергетики, и Газиводе может стать частью этого решения», — процитировал телеканал РТС слова Эскобара.

Напомним, что Вашингтонское соглашение содержит пункт о совместном использовании озера Газиводе как источника снабжения водой и энергией. При этом технико-экономическое обоснование этого проекта разработает министерство энергетики США.