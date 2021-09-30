Санкт-Петербург, 30 сентября, 2021, 23:35 — ИА Регнум. Уровень вакцинации от коронавируса среди населения Петербурга на сегодня всё ещё недостаточен для того, чтобы остановить распространение инфекции. Об этом заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов в эфире телеканала «78».

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Беглов

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Он отметил, что в Петербурге уже более 1 млн 600 тысяч полностью привитых от коронавируса жителей, «но из-за мутаций вируса этого недостаточно для популяционного иммунитета».

При этом у большинства новых заболевших регистрируется дельта-штамм коронавируса, отличающийся повышенной опасностью.

«Эпидемия COVID-19 продолжается. И будет продолжаться, к сожалению, до тех пор, пока Петербург не сформирует надежную иммунную прослойку», — сказал губернатор.

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Он обратился к горожанам с призывом вакцинироваться и соблюдать все предписанные специалистами меры защиты, такие как ношение масок и соблюдение безопасной дистанции.

«Необходимо вакцинироваться. У нас есть своя вакцина. Но также надо носить индивидуальные средства защиты и соблюдать установленные ограничения. Люди от них устали, но ничего другого человечество не придумало. Еще раз обращаюсь к петербуржцам — очень важно соблюдать меры предосторожности», — сказал Александр Беглов.

Напомним, в Петербурге за 29 сентября было выявлено более двух тысяч новых случаев коронавируса.