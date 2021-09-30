Челябинск, 1 октября, 2021, 01:00 — ИА Регнум. Межведомственные командно-штабные учения «Арсенал-2021» под руководством регионального УФСБ прошли в Челябинской области, сообщили 30 сентября в пресс-службе областного управления Росгвардии.

Пресс-служба управления Росгвардии по Челябинской области Штурм

От Росгвардии в них приняли участие бойцы челябинского СОБР и златоустовского ОМОН.

Пресс-служба управления Росгвардии по Челябинской области ОМОН Златоуста

Участники мероприятия отработали принятие решений и планирование мероприятий контртеррористической операции. Кроме того, они закрепили навыки по организации действий сил и средств оперативного штаба при пресечении теракта на военном объекте.

Так, по легенде учений, бойцы спецназа и спецслужб, сотрудники полиции и других силовых ведомств отразили атаку условных террористов на военный объект, обезвредив самодельную бомбу.

Пресс-служба управления Росгвардии по Челябинской области СОБР Челябинска

Предполагалось, что на этом объекте производятся, перерабатываются, хранятся, эксплуатируются, транспортируются или уничтожаются вооружение, взрывчатые вещества или боеприпасы.