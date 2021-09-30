Берлин, 30 сентября, 2021, 23:25 — ИА Регнум. Немецкий автомобилестроительный концерн Opel объявил о временном закрытии завода, расположенного в городе Айзенах, сообщает 30 сентября ИА Красная Весна со ссылкой на Deutsche Welle.

Corvettec6r Опель

Производство автомобилей на предприятии будет остановлено со следующей недели, а работники отправятся в неоплачиваемый отпуск. По словам представителя компании, они надеются возобновить производство к началу следующего года.

Причиной закрытия объявлена глобальная нехватка микрочипов, начавшаяся на фоне пандемии COVID-19.

Opel оказался «в исключительной ситуации из-за продолжающейся пандемии и нехватки полупроводников во всем мире», — заявил представитель компании.

По утверждению DW, самое большое возмущение рабочих вызвало то, что на другом заводе Opel по производству гибридных автомобилей, расположенном во Франции, работу прекращать не планируется.