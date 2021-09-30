Мурманск, 30 сентября, 2021, 23:20 — ИА Регнум. Депутаты Мурманского горсовета не поддержали кандидатуру экс-министра образования региона Ольги Дзюбы на пост мэра города. По данным источников местных СМИ, за нее проголосовали только восемь из 25 парламентариев.

Murmansk.ru Ольга Дзюба

По данным B-port, в своем программном выступлении перед голосованием Ольга Дзюба рассказала о своей договоренности с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом об увеличении городских расходов за счет софинансирования из средств областного бюджета на 10%. Однако занять кресло градоначальника это ей не помогло.

«Несколько удивлена итогами голосования в горсовете. Буквально за час до этого народные избранники от «Единой России», а их большинство в Совете, поддержали мою кандидатуру. Поэтому напрашивается много вопросов. Тем не менее, торопиться с выводами не буду», — рассказала Дзюба изданию СеверПост.

Как сообщало ИА REGNUM, Ольга Дзюба с октября 2020 года работала министромобразования Мурманской области.