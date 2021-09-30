Нью-Йорк, США, 30 сентября, 2021, 23:17 — ИА Регнум. Американская певица Ashnikko выложила в сеть сразу две новые песни, информирует портал NME.

Музыка

По информации источника, Ashnikko представила своим фанатам синглы «Panic Attacks In Paradise» и «Maggots», это первый новый материал исполнительницы с момента выхода микстейпа «Demidevil» в январе этого года. Ashnikko также рассказала о пережитом состоянии во время записи: «Эти песни были написаны, когда я была в очень плохом состоянии. «Отвратительное гнетущее состояние, в котором даже встать с постели и почистить зубы казалось мне победой. «Panic Attacks In Paradise» — это комментарий о том, как сильно я раздражалась от самой себя в то время. Я была здорова, и моя карьера шла отлично. Я была в метафорическом «раю». Но, увы, у химии моего мозга были другие планы. Мне было так больно, и я не могла понять, в чем дело».

25-летняя исполнительница также ранее сообщила, что готовит новый альбом. «Альбом готовится», — сказала она. «Я откладывала работу над ним в течение некоторого времени, но тем не менее сейчас я работаю над ним».