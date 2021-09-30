Кабул, 30 сентября, 2021, 23:14 — ИА Регнум. Акция протеста прошла в столице Афганистана 30 сентября, сообщает AAMAJ.

Цитата из к/ф «Белое солнце пустыни». реж Владимир Мотыль. 1970. СССР Мусульманки

В ней приняли участие десятки женщин, возмущённых вводимыми талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) запретами. Они потребовали возвращения девочек в школы и вузы, а женщин — на прежние рабочие места.

Жительницы Кабула заявили новым властям, что не хотят оказаться в маргинальном слое. Акция не понравилась новым властям: следящие за порядком для разгона протестующих стреляли в воздух.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), придя в Афганистане к власти, объявили, что женщин не будет ни во власти, ни в журналистике, ни в спорте. Девочек отстранили от учёбы.