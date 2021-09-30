Нью-Йорк, США, 30 сентября, 2021, 22:59 — ИА Регнум. Изменения формата миссии ООН в Ливии не имеют смысла до выборов, которые в республике пройдут 24 декабря 2021 г., заявил 30 сентября постпред РФ Василий Небензя на заседании СБ ООН.

Ливия. Шахматы

Выражая позицию России в связи с решением продлить мандат миссии в Ливии до 31 января 2022 г., российский дипломат отметил, что «идею о переформатировании структуры миссии будет оптимально реализовать по окончании электорального процесса в Ливии».

Напомним, ранее 30 сентября СБ ООН пришёл к компромиссному варианту резолюции по Ливии — компромиссному между российским и американским. Добавим, что миссия ООН находится в Ливии без миротворческого или полицейского контингента.