Вашингтон, 30 сентября, 2021, 22:58 — ИА Регнум. Отправить президента Бразилии Жаира Болсонару на вакцинацию посоветовал жене бразильского лидера мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, сообщает 30 сентября ИА Красная Весна со ссылкой на агентство ANSA.

FAMÍLIA BOLSONARO Жаир Болсонару

Такой совет Мишель Болсонару получила после того, как сама привилась в Нью-Йорке от коронавируса.

«Отправьте своего мужа на вакцинацию, чтобы он перестал представлять опасность для других», — заявил де Блазио в социальных сетях, адресовав своё обращение к жене президента Бразилии Мишель Болсонару.

С такими пожеланиями мэр Нью-Йорка выступил после того, как издание The New York Times опубликовало статью о жене Болсонару, сделавшей прививку от коронавируса в ходе посещения Генеральной ассамблеи ООН.

Ранее Болсонару, отказывающийся от прививки, заявил журналистам, что вакцинация — дело частное, добровольное и не должно навязываться государством.

Сам Жаир Болсонару во время посещения Нью-Йорка не смог зайти в рестораны, кафе и другие общественные места, так как не смог предъявить свидетельство о вакцинации.