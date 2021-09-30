Неаполь, Италия, 30 сентября, 2021, 22:58 — ИА Регнум. 30 сентября в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона» «Наполи» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы УЕФА 2021/22 потерпел поражение от московского «Спартака» со счетом 2:3. Авторитетный портал WhoScored признал 29-летнего нидерландского флангового нападающего «красно-белых» Квинси Промеса лучшим игроком встречи.

Ailura Квинси Промес

Промес, получивший оценку 9,58, провел на поле все 90 минут, отметился двумя забитыми мячами, совершил три успешные обводки, один отбор и выиграл одно верховое единоборство.

В текущем сезоне Квинси Промес принял участие в семи матчах «Спартака» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами в ворота «Химок», «Уфы» и «Наполи».