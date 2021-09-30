Лион, Франция, 30 сентября, 2021, 22:52 — ИА Регнум. 30 сентября в Лоне на стадионе «Парк Олимпик Лионне» французский футбольный клуб «Лион», выступающий в Лиге 1, в матче второго тура группы A Лиги Европы УЕФА 2021/22 одержал крупную победу над датским «Брондбю» со счетом 3:0.

Psg.fr «Лион»

Первый мяч на экваторе второй половины забил 29-летний форвард сборной Камеруна Карл Токо-Экамби после передачи Лукаса Пакеты — 1:0. Через семь минут Токо-Экамби оформил дубль — 2:0. В конце матча Уссем Ауар установил окончательный счет — 3:0.

Желтые карточки получили Эмерсон и Максенс Какере на 6-й и 35-й минутах соответственно. На матче работала австрийская бригада арбитров во главе с Харальдом Лехнером. Ассистенты главного судьи — Андреас Хайденрайх и Максимилиян Кольбич.

Статистика матча («Лион"/ «Брондбю»)

Удары 26/6

Удары в створ 9/0

Владение 72%/28%

Угловые 5/0

Нарушения 4/7

Составы команд:

«Лион»: Лопеш, Диоманде, Эмерсон, Дюбуа (Густо, 83'), Да Сильва, Ауар, Пакета (Кейта, 83'), Мендеш, Какере (Кадевере, 83'), Шакири (Шерки, 65'), Токо-Экамби.

«Брондбю»: Хермансен, Хеггхейм (Чьембе, 62'), Ростед, Макшо, Гаммельби (Менса, 62'), Греве (Слиман, 62'), Брюус, Френдруп, Радошевич (Боркейт, 83'), Павлович, Хедлунд (Каппис, 73').

«Лион», одержав вторую победу в группе и набрав шесть очков, занял чистое первое место в турнирной таблице. «Брондбю» с одним очком опустился на третью позицию.