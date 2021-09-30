Бишкек, 30 сентября, 2021, 22:50 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов Киргизии задержали местного жителя, продававшего 7,3 кг гашиша. Об этом 30 сентября сообщили в министерстве внутренних дел республики.

Fidh.org Арест

Милиционеры вычислили наркоторговца и под видом покупателей за четыре раза закупили у него 417 граммов наркотика.

При повторной контрольной закупке правоохранители арестовали злоумышленника. В его машине во время обыска обнаружили еще 6 кг 940 г гашиша. Наркотики изъяли, а наркоторговца поместили в изолятор временного содержания. Теперь ему грозит от семи лет и шести месяцев до десяти лет тюремного заключения.