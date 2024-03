Сидней, Австралия, 30 сентября, 2021, 22:47 — ИА Регнум. Австралийская рок-исполнительница Кортни Барнетт выпустила третий сингл под названием «Write A List Of Things To Look Forward To» из своей грядущей студийной пластинки, информирует портал The Line Of Best Fit.

Музыка

В качестве вдохновения для написания новой песни Барнетт послужил совет одной из ее подруг о том, как выйти из периода депрессии. Кортни говорит следующее: «В своей жизни я начала глубже и тоньше понимать людей, у меня появились более глубокие разговоры и ощущение благодарности за дружбу, которая существовала так долго, что я, возможно, принимала ее как должное».

«Write A List Of Things To Look Forward To» стал третьим предварительным материал из альбома «Things Take Time, Take Time», который станет третьим студийником в карьере исполнительницы, и был выпущен вместе с музыкальным видео. Ранее в качестве синглов в сети появились песни «Before You Gotta Go» и «Rae Street».