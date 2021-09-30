Вена, 30 сентября, 2021, 22:39 — ИА Регнум. 30 сентября в Граце (Австрия) на стадионе «UPC-Арена» «Штурм» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы УЕФА 2021/22 потерпел поражение от ПСВ из Эйндховена со счетом 1:4. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Vk.com Матч «Ростов» — ПСВ

Самым ценным игроком встречи с оценкой 8,58 по версии портала WhoScored был признан 22-летний форвард сборной Нидерландов Коди Гакпо, отметившийся восемью успешными обводками. Точность передач Гакпо составила 81%.

В текущем сезоне Коди Гакпо принял участие в пятнадцати матчах за ПСВ во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

Забитые мячи: Ибрагим Санраге (Марко ван Гинкел) 32 — 0:1. Эран Захави (Марио Гетце) 51 — 0:2, Джон Горенк Станкавин (Якоб Янчер) 55 — 1:2, Филипп Макс (Марио Гетце) 74 — 1:3, Йорбе Вертессен (Филипп Мвене) 78 — 1:4.

Желтые карточки: Китеишвили — 30, Гаджибегович — 47, Боскальи — 50, Станкавик — 57, Сангаре — 57, Гакпо — 64.

Красные карточки: Санраге — 89.

ПСВ, одержав первую победу и набрав четыре очка, поднялся на первую позицию в турнирной таблице группы B. «Штурм» без очков остался на последней строчке.