Санкт-Петербург, 30 сентября, 2021, 22:38 — ИА Регнум. В связи с ростом количества госпитализаций в Петербурге пациентов с COVID-19 и пневмонией основной корпус Госпиталя для ветеранов войн на Народной улице вновь будет принимать таких больных с 1 октября 2021 года.

Дарья Драй ИА REGNUM Новый корпус Госпиталя для ветеранов войн

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Как сообщили в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга, в корпусе госпиталя на прием больных с коронавирусной инфекцией уже перепрофилированы 989 коек.

При этом построенный в конце 2020 года новый корпус-трансформер Госпиталя для ветеранов войн продолжит лечение больных с COVID-19 в плановом режиме.

Напомним, в Петербурге за последние сутки госпитализированы 484 пациента с COVID-19, эта цифра выросла вдвое всего за два дня. Доля свободных коек в коронавирусных стационарах города уменьшилась до 16,52% от норматива Минздрава.