Рим, 30 сентября, 2021, 22:35 — ИА Регнум. Леволиберальная Демократическая партия Италии не поддерживает идею о проведении досрочных парламентских выборов, заявил в четверг, 30 сентября, лидер партии Энрико Летта.

(сс) Chatham House Энрико Летта

«Италия от этого ничего не получит. Правительство должно работать», — сказал Летта.

Ранее представители правых партий заявили, что нынешний премьер-министр Марио Драги должен в конце 2021 года занять пост президента страны, в связи с чем будут объявлены досрочные выборы и сформирована новая коалиция.

Если не пойти по этому пути, последний год перед выборами пройдет в политических спорах, работать правительству, сформированному партиями с разными убеждениями, не дадут, отмечали представители «Лиги». Выборы должны состояться весной 2021 года.

Нынешняя «широкая коалиция» сформирована либералами, популистами и правыми. По данным социологов, в случае проведения досрочных выборов у трех правых движений есть шансы сформировать коалицию без привлечения иных партий.