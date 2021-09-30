Рим, 30 сентября, 2021, 22:29 — ИА Регнум. За последние 4 года в Италии резко снизилась доля граждан, согласных с утверждением, что мигранты являют собой «опасность для правопорядка и безопасности», таковы данные опроса Demos, опубликованные в четверг, 30 сентября.

Мигранты. Италия

Показатель снизился с 46% в сентябре 2017 года до 27% в сентябре 2021 года.

Самый высокий уровень положительных ответов на данный вопрос был зафиксирован в октябре 2007 года — тогда с указанным утверждением согласились 51% респондентов.

После выхода «Лиги» Маттео Сальвини из правящей коалиции в сентябре 2019 года власти Италии вновь открыли доступ в порты перевозчикам нелегальных мигрантов. Поток мигрантов вырос в несколько раз. Итальянские оппозиционеры полагают, что таким образом правительство либералов и популистов выполняло задание Брюсселя в обмен на поддержку со стороны евробюрократов. С приходом к власти в феврале 2021 года «широкого» правительства Марио Драги ситуация не изменилась.

В правоцентристской оппозиции считают, что помогать жителям Северной Африки и Ближнего Востока надо «у них дома». В массовом и бесконтрольном прибытии мигрантов в Италию оппозиционеры видят социальную, санитарную и политическую проблему. В 2020—2021 годах ситуация осложняется тем, что десятки прибывающих мигрантов сдают положительные тесты на коронавирус, но не соблюдают обязательный карантин, что вызывает опасения новых вспышек эпидемии в Италии.

Местные жители и представители местной власти высказывают недовольство постоянными новыми высадками и побегами мигрантов из центров по их приему. Власти Италии в свою очередь жалуются на нежелание ЕС и стран-членов ЕС по-настоящему помогать Риму в решении этой проблемы.