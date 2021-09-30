Москва, 30 сентября, 2021, 22:29 — ИА Регнум. Певец Андрей Губин рассказал о своём состоянии здоровья в эфире радио «Комсомольская правда». Запись его разговора доступна на YouTube-канале СМИ с 30 сентября.

Скриншот с YouTube Андрей Губин

По словам Губина, он не планирует возвращаться на сцену из-за тяжёлого заболевания. «В таком состоянии, как у меня сейчас, выступать абсолютно невозможно. У меня выпадают зубы, левая рука почти не поднимается, я засыпаю и просыпаюсь с болью. Мне каждый день тяжело дышать», — признался артист.

Губин поделился, что первые боли почувствовал ещё в возрасте 16 лет. «Я постепенно умираю, уже одной ногой в могиле… мне не страшно. Я только хочу умереть побыстрее», — заявил он.

ИА REGNUM напоминает, что у Андрея Губина диагностирована левостороння прозопалгия. Из-за своего заболевания артист перестал выступать в начале 00-х.