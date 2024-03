Лондон, 30 сентября, 2021, 22:23 — ИА Регнум. Британский музыкальный продюсер Holy Other вернулся к сольному творчеству, выпустив новый трек под названием «Lieve», ставший заглавным для первого за последние девять лет альбома исполнителя. Об этом сообщает портал The Line Of Best Fit.

Сингл «Lieve» — первый новый материал Holy Other с момента выхода его дебютного альбома «Held» в 2012 году. Запись пластинки началась в течение прошлогоднего карантина. Во время его пребывания в обсерватории Бидстона он «записывал и сэмплировал материал», предназначенный для пластинки «Lieve».

Новый альбом включит в себя 10 новых песен и выйдет 19 ноября.