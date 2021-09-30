Буэнос-Айрес, 30 сентября, 2021, 22:22 — ИА Регнум. На досрочный выход на пенсию в Аргентине могут претендовать женщины 55−59 лет и мужчины 60−64 лет, заявил глава правительства страны Хуан Мансур.

Doncentu Волнения, вызванные экономическим кризисом. Аргентина. 2001

Об этом 30 сентября сообщает ИА Красная Весна со ссылкой на портал Infobae.

«Ранние пенсионеры» могут получить этот статус при выполнении набора определенных условий.

Выйти на пенсию раньше срока могут граждане Аргентины, имеющие 30 лет официального рабочего стажа, и которые на 30 июня 2021 года являлись безработными.

Кроме того, женщинам должно исполниться 55−59 лет, а мужчинам — 60−64 года. Вышедшим раньше срока на заслуженный отдых полагается выплата 80% пенсии.

По достижении положенного для выхода на пенсию возраста, они начнут получать 100% ежемесячного пенсионного обеспечения.

«Это лица, в большинстве своем, мужчины, у которых выплачены необходимые взносы, поскольку работали, но которые еще не достигли пенсионного возраста и, в то же время, испытывают огромные трудности, чтобы найти официальную работу, из-за возраста», — пояснила глава государственного агентства соцстраха Аргентины (ANSES) Фернанда Раверта.