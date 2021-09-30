Неаполь, Италия, 30 сентября, 2021, 22:22 — ИА Регнум. 30 сентября Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона» «Наполи» потерпел поражение от московского «Спартака». Матч второго тура группового этапа Лиги Европы УЕФА 2021/22 завершился со счетом 3:2. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Ailura Квинси Промес

Первый мяч в дебюте первого тайма забил 24-летний нападающий сборной Северной Македонии Элиф Эльмас — 1:0. Через 28 минут португальский фланговый защитник Мариу Руй был удален с поля прямой красной карточкой. На 55-й минуте Квинси Промес вернул «красно-белых» в игру — 1:1. Через 25 минут вышедший на замену Михаил Игнатов впервые вывел гостей вперед после передачи Дантаса Айртона — 1:2. На 82-й минуте Максимилиано Кауфриз получил вторую желтую карточку и покинул поле. На 90-й минуте Промес оформил дубль — 1:3. Через четыре минуты 22-летний форвард сборной Нигерии Виктор Осимхен забил «гол престижа».

Бригада арбитров (Словакия): Иван Кружляк | Бранислав Ханцко | Ян Позор | Кевин Блом.

Составы команд:

«Наполи»: Мерет, Руй, Ди Лоренцо, Кулибали, Манолас, Эльмас (Уна, 82'), Руис, Зелиньский (Замбо-Ангисса, 46'), Политано, Инсинье (Малькюи, 41'), Петанья (Осимхен, 46').

«Спартак»: Максименко, Жиго, Джикия, Айртон, Кауфриз, Умяров, Литвинов (Игнатов, 73'), Бакаев (Ломовицкий, 88'), Мозес, Промес, Понсе (Соболев, 45').

«Наполи», потерпев первое поражение в сезоне, с одним очком опустился на третье место в турнирной таблице группы C. «Спартак», набрав три очка, поднялся на вторую позицию.