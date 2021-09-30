Москва, 30 сентября, 2021, 22:19 — ИА Регнум. Московский полумарафон, который должен был состояться 24 октября, перенесён на весну 2022 года в связи с эпидемиологической обстановкой в столице. Об этом сообщается в аккаунте московского бегового сообщества в Instagram.

Moscowmarathon.runc.run Участники полумарафона в Москве

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«Межведомственная комиссия приняла решение отменить ранее выданное согласование на проведение Ночного забега и Московского полумарафона в связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Ночной забег переносится на 9 июля 2022 года, а Московский полумарафон — на май 2022 года. Его точная дата будет объявлена позднее, после получения необходимых согласований, отметили организаторы.

Московский полумарафон — крупнейший забег в России, проводится на центральных улицах Москвы на дистанции 21,1 километра. В текущем году мероприятие первоначально планировалось провести ещё в мае, однако его дата неоднократно переносилась из-за ситуации с коронавирусом.