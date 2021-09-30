Нью-Йорк, США, 30 сентября, 2021, 22:17 — ИА Регнум. Заседание Совбеза ООН будет проведено в связи с выдворением из Эфиопии семерых сотрудников международной организации, сообщил 30 сентября журналистам постпред Франции Николя де Ривьер.

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Он отметил, что случившееся в Эфиопии будет вынесено на обсуждение в ближайшие недели или даже дни. Планы на октябрь будут обсуждаться завтра, в первый день месяца. По словам де Ривьера, обойти стороной случившееся невозможно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Эфиопии дали 72 часа семерым сотрудникам ООН, чтобы те покинули страну. Претензии к ним заключались в том, что они пытались влиять на политику республики.