Милан, Италия, , 22:11 — REGNUM Премьер-министр Италии Марио Драги в четверг, 30 сентября, в Милане провел встречу со шведской активисткой Гретой Тунберг и еще несколькими борцами с изменением климата.

Грета Тунберг (сс) European Parliament

В эти дни в Милане проходит организованная правительством страны молодежная «климатическая» конференция, участие в ней принимают представители 196 стран.

В ходе беседы с Гретой Тунберг Драги ответил на ее обвинения в слишком большом количестве «бла-бла-бла» из уст чиновников, сообщили в пресс-службе правительства.

«Иногда «бла-бла-бла» — прост способ скрыть неспособность действовать. С другой стороны, когда мы работаем с вопросами столь серьезными, как подобные глобальные изменения, людей нужно сначала убеждать в необходимости действовать», — отметил Драги.