Москва, 30 сентября, 2021, 22:29 — ИА Регнум. Телеведущая Регина Тодоренко приняла участие в рекламной интеграции с ювелирным брендом Sokolov. Ролик с игрой Тодоренко был опубликован в Instagram-аккаунте компании 30 сентября.

Скриншот с YouTube Регина Тодоренко

«Меня заводит тот, у кого есть завод и скидки», — говорит Тодоренко в рекламе. Клиенты бренда написали негативные комментарии относительно игры телеведущей, а также текста, который ей пришлось произносить.

«Ужасная задумка, отвратительная актерская игра, неудачный образ в целом», — считает пользователь tim.bo.va.

«Товарищи маркетологи, ну Тодоренко-то зачем?» — спрашивает julids400.

«Ставка на манерность и неприкрытую пошлость не к лицу ни Регине, ни бренду», — пишет bahaeva87ya.

«Ужасная реклама», — коротко написала anna_gala.

ИА REGNUM напоминает, что Регина Тодоренко является актрисой, ведущей, а также певицей. Наибольшую популярность ей принесло участие в проекте «Орёл и решка» на телеканале «Пятница!».