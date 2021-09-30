Монако, 30 сентября, 2021, 22:03 — ИА Регнум. 30 сентября в Сан-Себастьяне на стадионе «Аноэта» «Реал Сосьедад» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы УЕФА 2021/22 сыграл вничью с «Монако». Основное время матча завершилось со счетом 1:1.

Soccer0010.com Александр Головин

Первый мяч на 16-й минуте встречи забил 23-летний французский центральный защитник Аксель Дисаси после передачи Софиана Диопа — 0:1. В дебюте второй половины Микель Мерино сравнял счет — 1:1. Голевую передачу записали на бельгийского полузащитника Аднана Янузая.

Желтые карточки получили Гильермо Марипан (87'), Кевин Фолланд (90+2') и Ариц Элустондо (90+2'). На матче работала российская бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. Ассистенты главного судьи — Роман Усачев и Валерий Данченко.

Статистика матча («Реал Сосьедад"/ «Монако»)

Удары 11/3

Удары в створ 1/3

Владение 65%/35%

Угловые 4/3

Нарушения 5/9

Составы команд:

«Реал Сосьедад»: Алекс, Сальдуа (Горосабель, 72'), Субельдия, Элустондо, Меньос, Субименди, Мерино, Гевара (Илмаз, 61'), Португез (Мугуруза, 71'), Оярасабаль (Каррикабуру, 90'), Янузай.

«Монако»: Нюбель, Бадиашиле, Дисаси, Энрике (Павлович, 90'), Сидибе (Агилар, 47'), Тчуамени, Фофана (Головин, 66'), Лукас, Диатта, Диоп (Марипан, 74'), Боаду (Фолланд, 65').

«Монако», набрав четыре очка, занял вторую позицию в турнирной таблице группы B. «Реал Сосьедад» с двумя очками остался на третьем месте.