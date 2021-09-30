Реджо-ди-Калабрия, Италия, 30 сентября, 2021, 22:02 — ИА Регнум. Бывший мэр итальянского города Риаче Доменико Лукано приговорен к 13 годам 2 месяцам лишения свободы, передают национальные СМИ в четверг, 30 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

Лукано признан виновным в содействии нелегальной миграции, мошенничестве, лжесвидетельстве и ряде других преступлений.

Отмечает, что наказание, назначенное судом, почти вдвое больше того срока заключения, который заявлялся прокурорами.