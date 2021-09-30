Рим, 30 сентября, 2021, 21:58 — ИА Регнум. Итальянская партия «Лига» никогда не поддержит легализацию каких-либо наркотиков, заявил в четверг, 30 сентября, лидер партии Маттео Сальвини.

Carlos Gracia Марихуана

Как сообщалось ранее, в Италии проходит сбор подписей для проведения референдума о легализации марихуаны. По данным инициаторов, необходимые полмиллиона подспией ими уже получены.

«Наркотики — это смерть. Видимо, следует лучше объяснять, что «хороших» наркотиков в природе не бывает», — отметил Сальвини.