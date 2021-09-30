Марсель, Франция, 30 сентября, 2021, 21:58 — ИА Регнум. 30 сентября в Марсели (Франция) на стадионе «Велодром» «Марсель» в матче второго тура группы E Лиги Европы УЕФА сезона 2021/22 сыграет с турецким «Галатасараем». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Европы УЕФА

Стоит отметить, что «Марсель» и «Галатасарай» никогда раньше между собой не играли.

Стартовые составы команд:

«Марсель»: Пау Лопес, Вильям Салиба, Альваро Гонсалес, Луан Перес, Поль Лирола, Маттео Гендузи, Амин Арит, Амаду Дьенг, Дженгиз Ундер, Пап Гуйе, Димитри Пайе.

«Галатасарай»: Фернандо Муслера, Патрик ван Анхольт, Виктор Нельссон, Маркао, Саша Бои, Тайлан Анталялы, Керем Актюркоглу, Олимпиу Моруцан, Беркан Кутлу, Александру Чикылдэу, Халил Дервишоглу.

После первого тура «Галатасарай» с тремя очками идет на первой позиции в турнирной таблице группы E. «Марсель» с одним очком расположилась строчкой ниже. Московский «Локомотив» с тем же количеством очков занимает третье место.