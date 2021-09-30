Рим, 30 сентября, 2021, 21:55 — ИА Регнум. По данным за август 2021 года, число граждан, имеющих работу в Италии, выросло на 430 тысяч в сравнении с показателями за январь 2021 года, сообщили в национальной службе статистики Istat в четверг, 30 сентября.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Италия

В сравнении с докризисными показателями (февралем 2020 года) число трудоустроенных граждан, по официальной статистике, снизилось на 390 тысяч.

Общенациональный карантин в Италии продлился с марта по май 2020 года. Вновь ограничивать экономическую активность — но уже фрагментарно — власти начали с приходом «второй волны» осенью 2020 года. Страна потеряла десятки миллиардов евроиз-за отсутствия туристов, сокращения объемов производства и экспорта. По итогам года объем ВВП снизилсяна 8,9%, а госдолг вырос более чем на 20% ВВП, превысив отметку 155% ВВП.

Число безработных, по экспертным оценкам, выросло более чем на миллион, в основном это граждане с временными и «серыми» контрактами, занятые в сферах туризма, общественного питания, торговли. Официально число занятых рабочих мест сократилось на 945 тысяч.

В апреле 2021 года Италия подала заявку на получение «восстановительных» грантов и кредитов ЕС. Она была утверждена летом 2021 года. Средства (191 млрд евро, в том числе 122 млрд евро кредитов) должны поступать частями до 2026 года включительно. По прогнозу правительства, в 2021 году восстановительный рост ВВП составит около 6%.