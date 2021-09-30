Москва, 30 сентября, 2021, 22:08 — ИА Регнум. Блогер Дава (настоящее имя — Давид Манукян) стал гостем YouTube-шоу «не Бабские Истории». Запись его интервью доступна на канале Madam Kaka.

Скриншот с YouTube Блогер Дава (Давид Манукян)

В интервью Манукян рассказал о себе, взаимоотношениях с девушками и расставании с ними. По словам блогера, последней каплей в его отношениях с певицей Ольгой Бузовой стал ультиматум, который она ему поставила — либо проект «Танцы со звёздами», либо она.

Блогер отмечает, что оказался в безвыходном положении, так как был обязан участвовать в проекте из-за подписанного контракта. «Я принял решение уйти из этих отношений», — подытожил Дава.

ИА REGNUM напоминает, что Дава и Ольга Бузова расстались в начале 2021 года. Пара встречалась на протяжении полутора лет.